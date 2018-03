Em Porto Alegre, Dodge diz que continua negociando acordos de delação

Em Porto Alegre para um encontro de trabalho com a Lava Jato, que reúne nesta sexta (16) suas forças-tarefas para celebrar os quatro anos da operação, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que continua realizando tratativas para firmar acordos de delação premiada. Dodge é considerada mais reticente quanto ao uso do instrumento do que seu antecessor, Rodrigo Janot. Na manhã desta sexta, ela disse que a Procuradoria precisa caminhar com segurança, pois a delação é um instrumento novo, sobre o qual pairam muitas dúvidas jurídicas.

A procuradora-geral também ressaltou que a lei determina o sigilo dos atores envolvidos nos acordos e do conteúdo das cláusulas. Ela disse que, no momento certo, os acordos serão tornados públicos. Dodge afirmou, ainda, que tão importante quanto desvendar os crimes é exigir o cumprimento dos termos da colaboração, como a apresentação de provas e o ressarcimento dos cofres públicos.

VEREADORA A procuradora-geral também comentou o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (14). Dodge afirmou que a expectativa é que não seja necessário um pedido de federalização das investigações, mas que continua acompanhando o caso. Ela disse que o crime é uma ameaça à democracia e ressaltou o papel de Marielle como uma forte líder política, defensora de direitos fundamentais. Dodge está na Procuradoria Regional da República da 4ª Região para participar de uma reunião de trabalho com as forças-tarefa da Lava Jato. À tarde, coordenadores das forças-tarefa de Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) darão uma entrevista à imprensa sobre os quatro anos da operação, que serão completados no sábado (17).