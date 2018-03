Corinthians anuncia desistência da contratação de Zeca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (16) que desistiu de contratar o lateral Zeca. A posição do clube foi divulgada em nota oficial publicada no fim da manhã e foi baseada em um posicionamento do departamento jurídico. O jogador chegou a realizar exames médicos e o clube até publicou brincadeira nas redes sociais para preparar o anúncio da contratação. "O Sport Club Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O Departamento Jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato", diz a nota emitida pelos alvinegros. A versão conflita com a postura apresentada pelo Corinthians no início da semana, quando dizia que estava amparado juridicamente para fechar o negócio e que os empresários do atleta —OTB Sports— seriam responsabilizados em caso de vitória do Santos na batalha judicial com Zeca, que terá novo capítulo em abril. Também nesta sexta, Jadson admitiu que já havia até dado as boas-vindas para o lateral no CT Joaquim Grava: " Não sei qual a situação dele no Santos, na parte jurídica, mas é um jogador importante, se vier irá nos ajudar". Logo após a declaração do meia, o Corinthians anunciou a desistência por Zeca em seu site oficial. PROVOCAÇÃO DO RIVAL Na quinta (15), o lateral Dodô foi escolhido para fazer o exame anti-doping após jogo do Santos no Pacaembu e não retornou à Baixada Santista com o ônibus da delegação. Em troca de mensagens bem-humoradas no Twitter, o atleta afirmou que tinha sido esquecido, e a conta oficial do clube da Vila afirmou que enviaria o "estagiário" para buscá-lo. Uma página de humor vinculada à torcida do Santos aproveitou o gancho e fez uma montagem de Zeca dirigindo um ônibus com Dodô no banco do passageiro. O jogador em litígio com o time da Vila chegou a elogiar a publicação em tom de ironia. Até o próprio Santos fez questão de provocar a desistência da contratação de Zeca pelos corintianos. Na terça (13), a conta oficial do Corinthians no Twitter aludiu à vinda do atleta ao citar uma movimentação na estrada que liga o litoral à São Paulo. Em resposta nesta sexta, a página do Santos na mesma rede social publicou um vídeo de um homem descendo uma rodovia com um carrinho de supermercado.