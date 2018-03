População elege prioridades na Matriz e Santa Felicidade. Hoje é a vez do Boqueirão e Tatuquara

Drenagem, pavimentação, segurança e regularização fundiária foram as questões mais citadas na audiência (foto: Guilherme Sell/IMAP)

Os temas drenagem, pavimentação, segurança e regularização fundiária ganharam destaque nos encontros desta quinta-feira (15/03) nas regionais Santa Felicidade e Matriz. Foram as primeiras reuniões públicas do ano do programa Fala Curitiba.

O programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba, estruturado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), descentralizou e ampliou o número de reuniões com a população, englobando os 75 bairros da cidade. Das 52 demandas eleitas em 2017, 29 demandas estão em execução e 23 serão feitas até o final deste ano.

Nesta sexta-feira (16/03), o encontro será às 19h nos auditórios da Regionais Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão) e da Regional Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n, Tatuquara).

Santa Felicidade - No encontro de Santa Felicidade, mais de 200 pessoas estiveram no auditório da Rua da Cidadania para votar as prioridades para serem discutidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em abril. Além disso, as pessoas puderam acompanhar o andamento das demandas escolhidas e eleitas pela população no ano anterior.

De forma didática, a administradora regional Simone da Graça das Chagas Lima apresentou detalhadamente como foi executado o Fala Curitiba no ano passado, o que foi escolhido, votado e eleito pela população e o andamento das demandas eleitas. Cada morador presente recebeu uma cartilha impressa com todos esses detalhes para acompanhamento.

A administradora regional também ressaltou o esforço da administração municipal para atender as demandas pontuais de cada bairro e as obras estruturais que foram retomadas na atual gestão. “Estamos concentrados em atender as demandas da população, em reuniões como essa, aliando a participação presencial com a da internet”, comentou Simone.

O soldador Valdinei Viera de Oliveira foi na reunião pública do Fala Curitiba junto com a esposa Ana Paula e a filha Asheley para votar no tema da habitação como uma das prioridades para o orçamento do ano que vem.

“O mais importante para nós é regularizar o terreno, e eu acho que é um sonho para muitos aqui. Vamos ver se entra nas prioridades, o nosso voto vai ter.”, disse Oliveira.

Matriz

No auditório da Rua da Cidadania da Matriz, na praça Rui Barbosa, mais de 100 pessoas participaram da primeira reunião do Fala Curitiba 2018. Diversos moradores dos bairros Água Verde, Mercês, Batel, Seminário, Centro, São Francisco, Rebouças, entre outros que compõem a Regional, além de lideranças comunitárias, presidentes de associações e dos Conselhos Comunitários de Segurança Consegs estiveram presentes.

O tema drenagem ganhou destaque entre os presentes, em especial na região do Juvevê, demanda solicitada no Fala Curitiba do ano passado. Este pedido já avançou no projeto que prevê galerias celulares nas ruas do Herval, Camões e João Américo de Oliveira. O mesmo tema também foi apontado pelos moradores presentes para ser ampliado no orçamento do ano que vem.

Outra demanda apresentada, mas que não entra para LDO e segue para atendimento imediato da administração pública foi o da moradora e empresária do São Francisco Carla Regina Bertoldi de Lima. Ela relatou problemas de alagamento no cruzamento da rua Paula Gomes com a rua Trajano Reis, após as obras de construção de uma travessia elevada.

A moradora foi atendida na reunião por um representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) que irá acompanhar o caso juntamente com a administração regional da Matriz.

O administrador regional, Dirceu de Matos, reforçou o atendimento e a disponibilidade de toda a equipe e serviços da administração regional da Matriz. “Estamos de portas abertas aqui na regional para atender a todos, é só chegar ou ligar para nós que vamos atender e acompanhar todas as demandas pedidas pela população”, disse Dirceu.

Também participaram moradores da região da Vila Torres. O educador Eduardo Marano esteve junto com diversos moradores da região e levou cartazes para agradecer as demandas que já estão em execução na região, além de participar do processo para escolha das prioridades a serem executadas no próximo ano.

“Viemos pedir, mas também agradecer as demandas já em execução na Vila Torres. Ano passado estivemos nas reuniões do Fala e conseguimos emplacar algumas demandas que já estão sendo feitas na região. Mas a luta é constante e estamos aqui de novo para debater e participar”, comentou.

Participaram dos encontros desta quarta-feira os vereadores Mauro Ignácio, Maria Manfron, Colpani e Bruno Pessuti, e representantes das secretarias municipais e da administração indireta.

A agenda, programação, demandas e propostas do Fala Curitiba estão no site fala.curitiba.pr.gov.br