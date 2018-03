Jacob Zuma, ex-presidente da África do Sul, será processado por corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma será julgado por corrupção em um caso de contrato de armamento com indústrias estrangeiras que remonta aos anos 1990, anunciou nesta sexta-feira (16) a procuradoria. "Há motivos razoáveis para pensar que as ações judiciais contra Zuma darão resultados", declarou o procurador-geral Shaun Abrahams em entrevista em Pretória. A justiça suspeita que Zuma cobrou propinas em um contrato de armamento de US$ 2,5 bilhões, assinado em 1999 pela África do Sul com várias empresas estrangeiras, entre elas a francesa Thalès. À época, ele era vice-presidente do país. O ex-presidente será julgado por fraude e corrupção —são 16 indiciamentos relacionados a 783 suspeitas, segundo a procuradoria. Zuma nega as acusações. Jacob Zuma renunciou em meados de fevereiro depois que seu partido, o CNA (Congresso Nacional Africano), ameaçou destituí-lo com uma moção de censura. Enfraquecido por um escândalo de desvio de recursos públicos, ele renunciou em um discurso televisionado à nação. Zuma, de 75 anos, estava no poder desde 2009. O ex-líder também está envolvido em um escândalo devido a denúncias de que a família Gupta, bilionários próximos a ele, usaram da influência de Zuma para ganhar contratos públicos. Os Gupta e Zuma negam as acusações.