Postos reúnem as melhores informações de roteiros turísticos

Posto de Informação ao Turista da Rodoferroviária (foto: Valdecir Galor/SMCS)

Este fim de semana (17 e 18 de março) a previsão do tempo é de sol e altas temperaturas em Curitiba. Se você vai visitar a cidade e quer mais informações sobre seus atrativos turísticos, serviços como transporte, hospedagem e gastronomia, visite um dos Postos de Informação ao Turista da capital.

Além das informações, os cinco postos dispõem de oito sugestões de roteiros turísticos. São passeios gastronômicos, de arte, religião, cultura e aventura, com o melhor da cidade e região.

Mapa Turístico - Outro importante item para ajudar a experiência do turista em Curitiba é o mapa turístico da cidade. O novo mapa, lançado no ano passado pelo Instituto Municipal de Turismo, tem um tamanho maior do que o normalmente utilizado nessas peças.

O mapa turístico tem 60 cm x 93 cm, é trilíngue, com informações em português, espanhol e inglês, e também traz informações sobre 146 meios de hospedagem, entre hotéis, flats, apart-hotéis, hostels e pousadas.

Setores clássicos para o turismo na cidade têm destaque especial. É o caso do Setor Histórico e de Santa Felicidade, que possuem áreas exclusivas e visão ampliada. As inúmeras feiras de Curitiba também estão evidenciadas no mapa, com data e horário de funcionamento, com destaque para a feira do Largo da Ordem.

O mapa traz ainda uma área exclusiva sobre passeios de bicicleta, destacando todas as ciclovias da cidade.

Atendimentos - Nos cinco postos de atendimento aos turistas (PITS) de Curitiba, os visitantes também encontram informações diversas sobre os atrativos da cidade. Em 2017, os cinco postos de informações aos turistas fizeram 65.158 atendimentos.

No Jardim Botânico, um dos atrativos turísticos mais procurados da cidade, está o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que teve 16.136 atendimentos em 2017. Metade dos turistas atendidos perguntaram pelo mapa turístico, enquanto 18% perguntaram sobre a Linha Turismo.

O CAT do Jardim Botânico foi o segundo mais procurado, após o Posto de Informação ao Turista (PIT) do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fez 28.830 atendimentos no ano passado. Em terceiro ficou o PIT do da Rodoferroviária, com 15.353 atendimentos.

Em agosto de 2017, foi aberto um novo CAT no Palacete Wolf, sede do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. O equipamento marca o retorno da estrutura de atendimento ao turista a um dos grandes polos de visitação, o Centro Histórico.

Outro atrativo turístico que também tem um PIT é a Torre Panorâmica, que fez 3.157 atendimentos no ano passado.

Veja onde estão os pontos e quais seus horários:

Torre Panorâmica

Terça-feira à domingo, das 10h às 20h.

Bilheteria fecha 18h30.

Endereço: Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo, 191 - Mercês

Aeroporto Internacional Afonso Pensa

Todos os dias, das 7h às 20h.

Desembarque

Endereço: Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos Pinhais

Rodoferroviária

Todos os dias, das 8h às 18h.

Desembarque Estadual

Endereço: Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico

CAT Palacete Wolf

Segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Domingo, das 9h às 14h.

Endereço: Praça Garibaldi, 7 - Setor Histórico

CAT Jardim Botânico

Todos os dias, das 8h às 18h.

Endereço: R. Engo. Ostoja Roguski - Jardim Botânico