O que fez virou referência no mundo, diz Freixo em homenagem a Marielle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) postou na noite desta quinta-feira (15) uma homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada na véspera. Na publicação em seu perfil de uma rede social, Freixo diz "você foi uma das melhores coisas que tive na vida" e afirmou sentir orgulho da colega de partido. "Seu nome estava em todos os lugares do mundo! (...) Hoje, vi que aquilo tudo que você fez virou referência no mundo", escreveu, em menção à comoção popular após a morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. "Como eu queria que você estivesse comigo hoje na Alerj e na Cinelândia. (...) Não é que você estava lá!?", escreveu o deputado. Os dois eram parlamentares do PSOL no Rio -Freixo, candidato derrotado à Prefeitura do Rio de Janeiro, é deputado pelo Estado, enquanto Marielle atuava na Câmara Municipal, após ter sido eleitas como a quinta candidata mais votada em 2016. No velório da vereadora, Marcelo Freixo esteve a frente, carregando o caixão junto com o também vereador pelo PSOL no Rio David Miranda.