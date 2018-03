Prefeitura de Araucária testa wi-fi grátis em linha de ônibus

(foto: Carlos Poly/SMCS)

Durante a segunda quinzena do mês de março, a Prefeitura de Araucária irá ofertar, em caráter de teste, wi-fi gratuito aos passageiros do sistema de transporte coletivo da cidade. Quem quiser poderá fazer uso da internet para pesquisas rápidas, interação em redes sociais, troca de e-mails e etc. e não é necessário colocar senha. O teste será feito nesses 15 dias para que a administração municipal avalie o sistema da empresa fornecedora do serviço.

O ônibus que abrigará o aparelho do projeto-piloto será adesivado com aviso de wi-fi grátis e revezará durante o dia nas linhas do Santa Regina, São Francisco, Primavera e Fonte Nova/Shangri-lá. Se o sistema for aprovado pela população e o investimento avaliado como compatível com o custo-benefício, será aberta licitação para implantação do programa nas outras linhas do transporte coletivo.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, a capacidade do equipamento em teste é de 20 gigas de internet, o suficiente para uso simultâneo de 20 a 30 pessoas ao mesmo tempo. Para garantir acesso estável, alguns aplicativos e sites como netflix e youtube (que consomem um grande volume de dados) são bloqueados pelo roteador do aparelho. Cidades da Região Metropolitana de Curitiba ainda não ofertam benefício semelhante nos ônibus, o que já ocorre em Maringá e Apucarana.