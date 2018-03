Para evitar desgaste, Temer cancela viagem ao Rio

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com receio de um desgaste político, o presidente Michel Temer cancelou viagem que faria neste domingo (18) ao Rio de Janeiro. O deslocamento era previsto desde a semana passada por conta do aniversário de um mês da intervenção federal. A ideia é que ele se reunisse com o interventor Braga Netto e fizesse imagens ao lado de integrantes das Forças Armadas. Com a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), ele se reuniu na quinta-feira (15) com assessores e auxiliares presidenciais e avaliou que não é momento para comemoração. O receio é de que uma viagem dele pudesse ser interpretada como uma tentativa de apropriação política de uma tragédia. Além disso, preocupou o presidente os gritos de "fora, Temer" durante o velório da vereadora. Com a decisão, o Palácio do Planalto pediu para que volte a Brasília a equipe de seguranças e assessores que viajou para o Rio de Janeiro para checar o esquema logístico. Em conversas reservadas, a equipe presidencial reconhece que a morte da vereadora deve prejudicar a aprovação da intervenção federal. Segundo pesquisa feita pelo governo federal, na semana passada, mais de 80% da população do país se declarava favorável à medida. Um novo levantamento deve ser feito nesta semana a pedido do Palácio do Planalto para avaliar se houve mudanças.