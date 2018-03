Kleber sofre nova lesão e Coritiba demite preparador físico

Kleber Gladiador (foto: Geraldo Bubniak)

O centroavante Kleber Gladiador, 34 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Coritiba nas próximas semanas. Ele ficou um mês em recuperação, também por problemas musculares, entre fevereiro e março. Voltou a jogar na última quarta-feira (dia 14), contra o Goiás, quando atuou por 45 minutos. A previsão inicial é que o jogador só volte na Série B e perca as finais do Campeonato Paranaense.

Kleber só conseguiu jogar em cinco dos 15 jogos do Coxa em 2018. Em 2017, atuou em 31 dos 57 jogos do clube na temporada. Perdeu 26 por lesão ou suspensão.

No mesmo dia que foi anunciada a lesão, o Coritiba também demitiu o preparador físico Robson Gomes. Ele estava no clube desde dezembro de 2015. Em julho de 2017, o site oficial do clube comemorou a marca de 500 jogos de Robson Gomes pelo Coxa.

Sem Gomes, quem assume a preparação física do Coritiba é Vítor Nemetz, que já fazia parte da comissão técnica.

Nessa sexta-feira (dia 16), o clube também informou que o zagueiro Thalisson Kelven foi vetado pelo departamento médico para o jogo de sábado, no Couto Pereira.

No treino dessa sexta-feira, o ponta Iago Dias foi poupado das atividades, devido ao desgaste muscular.