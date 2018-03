Número de curitibanos que já entregaram a declaração não chega a 50 mil

Até as 24 horas de quinta-feira, apenas 49.643 curitibanos haviam encaminhado a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 para a Receita Federal. No Paraná, foram 164.044 declarações entregues até as 1o horas desta sexta-feira (16). No País eram pouco mais de 3,3 milhões.

A estimativa da Receita é receber 28,8 milhões de declarações até o dia 30 de abril. No Paraná, são esperadas 1.850.000 documentos.