Jojo Todynho se declara para ator Thiago Thomé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 21, assumiu ter uma queda por Thiago Thomé, ator que interpreta Radu em "O Outro Lado do Paraíso" (Globo). "É crush que se fala?! Me chama de Raquel", brincou a funkeira na legenda de uma foto da conversa entre a dupla, publicada no Instagram nesta quarta-feira (14). A cantora se referiu ao par romântico de Thiago na novela, personagem de Erika Januza. O ator publicou no dia 1º de março um vídeo no qual a cantora se declarava para ele. "Esse Thiago é um gostoso. Fiquei com inveja da Raquel. Cala a boca e me beija, gostoso", disse Jojo no vídeo. "Se a Jojo falou, eu vou discordar?", brincou o ator na legenda da publicação. BIG BROTHER Não é a primeira vez que Jojo demonstra ser fã da programação da Rede Globo. A funkeira torceu para que Patrícia fosse eliminada no Big Brother Brasil. "Vem para cá, 'Cagatrícia'. Aqui é seu lugar. Rala, mandada", disse a cantora de funk, que já criticou a confinada diversas vezes. Patrícia foi eliminada com recorde de votos na terça (13). A dona do hit "Que Tiro Foi Esse?" também mandou um recado para o outro emparedado, Diego: "Não adianta se lamentar. Está emparedado", afirmou ela, declarando que votou o dia inteiro.