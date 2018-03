Campanha arrecada sapatos para crianças de baixa renda

O calçado é um dos itens mais caros do uniforme escolar, por isso a Samaritans Feet Brasil está com a Campanha Volta às Aulas, para arrecadar tênis novos para crianças e adolescentes de baixa renda matriculadas em escolas públicas do Brasil. A faixa etária é entre 04 e 17 anos.

De acordo com Itálo Dutra, chefe de Educação do UNICEF, 53% de crianças e adolescentes (2,5 milhões) que estão fora da escola vivem em famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad).

“Através dos calçados a Samaritan’s Feet deseja não apenas atender uma necessidade básica de milhares de crianças e adolescentes. Não queremos doar um produto, queremos oferecer um presente, um calçado que caiba nos pés, que seja bonito, confortável e sem defeito. Queremos oferecer a oportunidade para que elas conheçam seu verdadeiro potencial, acreditem que podem sonhar e realizar seus sonhos, sem nunca perder a esperança”, afirma Wesley Oliveira presidente da ONG no Brasil. Para doar basta entrar no site doe.samaritansfeet.org.br.

A campanha conta com o apoio da Merkator Feiras Eventos, Puket, Omar Calçados e CIA das Meias. A entidade organiza periodicamente entregas dos calçados em todo o Brasil, confira abaixo a agenda:

17 de março

Entrega de calçados: 230 crianças e adolescentes

Local: CADI Brasil

Rua Dinamarca, 04, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR.

Contato: Eliani Sant’ana – (41) 9-9697-8401

25 de março

Ação de entrega: 400 crianças e adolescentes

Local: Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Municipal Bom Pastor.

Rua Siqueira Campos S/N, Jardim Bom Pastor, Campo Magro/PR.

Contato: Elias Azeredo – (41) 9-9877-0466 / Eliani Sant’ana – (41) 9-9697-8401

22 de abril

Ação de entrega: 100 crianças e adolescentes

Local: ONG Ebenezer

Rua James Jonhson, 895, Arroio dos Ratos/RS.

Contato: Prof. Gil Brasil (41) 9-8414-8096 / Eliani Sant’ana – (41) 9-9697-8401

29 de abril

Ação de entrega: 50 crianças

Local: Campo Agino Cecatto

Rua Ribeirão do Meio S/N, Bairro Nova Itália, Brusque/SC.

Contato: Simone Chanan (41) 9-9645-8051 / Eliani Sant’ana – (41) 9-9697-8401