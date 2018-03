A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um rapaz, de 21 anos, suspeito de envolvimento na morte de Diogo Souza dos Santos, 26 anos, ocorrida no mês de janeiro em 2017. O suspeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, na tarde de quinta-feira (15/03), no bairro Borda do Campo, situado em São José dos Pinhais – Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

