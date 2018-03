Gigante formada por Suzano e Fibria vai investir R$ 6,4 bilhões neste ano

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova empresa que será formada por Suzano e Fibria vai investir R$ 6,4 bilhões neste ano, afirmou o presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka, nesta sexta-feira (16), em conversa com analistas e jornalistas, em São Paulo. O acordo de venda foi firmado nesta quinta (15). "É a maior empresa de agronegócio do país e a quinta maior empresa não financeira do Brasil", disse. Somadas, as companhias terão um valor de mercado de cerca de R$ 83 bilhões, com 11 unidades industriais, produção de 11 milhões de toneladas de celulose por ano e 37 mil funcionários. Na nova composição acionária da companhia, o BNDESPar manteria 11,1% de participação. Os maiores acionistas permanecem os membros da família Feffer, donos da Suzano, com 46,4%. A Votorantim ficaria com 5,6%. Para o presidente do BNDES e presidenciável, Paulo Rabello de Castro, a operação "não torna ninguém campeão nacional, mas torna a todos nós gigantes", disse ele durante o evento. PRÓXIMOS PASSOS A operação, porém, ainda terá que passar pela aprovação de órgãos reguladores. Em uma primeira etapa, que deverá durar cerca de quatro meses, a empresa deverá tirar seus registros na SEC (equivalente à CVM nos Estados Unidos). Não há ainda uma projeção de prazo para a conclusão do processo junto aos órgãos brasileiros, como o Cade (Conselho Administrativo de Conselho Econômico). Uma das prioridades nos primeiros anos da empresa, segundo os executivos, será uma desalavancagem rápida da empresa -ou seja, o pagamento de dívidas. O ritmo desse processo, porém, dependerá do preço da celulose no mercado. Há também uma expectativa de sinergias de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões, no manejo das florestas, em logística (como em rotas marítimas internacionais), suprimentos, entre outras.