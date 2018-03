Oposição divulga nota com críticas ao presidente do Coritiba

O grupo Sangue Verde divulgou uma nota oficial criticando a atual diretoria do Coritiba. Na eleição de dezembro de 2017, essa chapa de oposição terminou em segundo lugar e era presidida por João Carlos Vialle, médico e ex-dirigente do clube. A nota emitida nessa sexta-feira (dia 16) é assinada por Luis Guilherme de Castro. As principais críticas são direcionadas às declarações de Namur na entrevista coletiva de quarta-feira.

Veja a nota na íntegra:

“O Grupo Sangue Verde, que participou do processo eleitoral do Coritiba Foot Ball Club, (Oposição de Verdade), enfrentando todos os obstáculos colocados pelo “Comitê Eleitoral” implantado pela chapa vencedora, dentro do Conselho Deliberativo do clube, vem a público manifestar seu mais profundo desagrado com o teor da entrevista coletiva do sr.Samir Namur, que prenuncia dias mais difíceis e de profundo sofrimento para a grande nação alviverde. Baseado num planejamento que prioriza o equilíbrio financeiro, a profissionalização do departamento de futebol e a utilização de atletas da base, o entrevistado vai do céu ao inferno com lamentável facilidade, dando uma triste impressão de que prefere o caminho da teimosia ao da coerência, da honestidade de propósitos e do amor ao Coritiba.

Na verdade, e fazendo eco à esmagadora maioria de torcedores indignados que se pronunciaram no próprio site do clube, logo após a divulgação da entrevista, bem como nos órgãos de imprensa, o jovem advogado nada mais fez do que afundar-se na defesa de sua causa, sem ter a necessária hombridade para reconhecer seus erros.

Não estamos de acordo com a decantada “profissionalização do departamento de futebol”, consubstanciada na utilização de gestores que já lá estavam e no flagrante amadorismo demonstrado em todas as poucas contratações até aqui realizadas e sobre as quais não vamos discorrer para não aumentar o grau de humilhação a que são submetidos os atletas que chegaram e que não demonstram a mínima aptidão para envergar a camisa de tantas e tantas glórias. E que foram contratados, segundo o entrevistado, “por um contexto financeiro”. Nesse particular, Samir Namur entende “que houve erros e acertos e que se o jogador não está rendendo o Coritiba vai recolocá-lo no mercado, SEM ÔNUS OU COM O MÍNIMO DE ÔNUS PARA O CLUBE”. Pois é! Então, tá!

Preferimos acompanhar o clamor popular, indignado com um pseudo planejamento que além de jogar fora preciosos recursos financeiros (evasão de sócios, fuga de torcedores, queda nas vendas e perda de premiação por jogos), tende a levar à depreciação atletas oriundos do futebol de base, lançados em número absurdo e incomum no futebol brasileiro. Alardeando o título da Taça Dionísio Filho e a vaga na final, esquece que essa foi conquistada diante de um adversário que trazia na bagagem seis empates, uma derrota e uma solitária vitória, sério candidato à segunda divisão estadual.

Por esses e por outros motivos, conclamamos a todos os verdadeiros coritibanos a se unirem em torno de um objetivo comum, qual seja, o de corrigir o erro de dezembro e colocar o CORITIBA FC de volta no caminho de sua real vocação: VITÓRIAS!

Luis Guilherme de Castro, Coordenador do Grupo Sangue Verde”