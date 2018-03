Próxima semana pode ter temperaturas mais baixas em Curitiba

(foto: Geraldo Bubniak/Arquivo Bem Paraná)

As temperaturas em Curitiba podem ter uma baixa na semana que vem. Depois de dias com máximas na casa dos 30ºC e sensação de abafamento, a partir da terça-feira, dia 20 de março, primeiro dia do outono, a máxima deve cair para 25ºC e para 19ºc na quinta-feira (22). As mínimas ainda oscilam valores mais altos, entre 15 e 17 graus, segundo previsão no site do Climatempo.

Nos próximos dias o calor permanece, com os termômetros chegando aos 30ºC. Segue a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas na Capital.