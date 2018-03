Uruguaio é apresentado no Botafogo por youtuber

Felipe Neto, Aguirre, o presidente Nelson Mufarrej e o VP de Futebol Gustavo Noronha (foto: Reprodução/Twitter/BotafogoOficial)

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das contratações que criou mais expectativa na torcida botafoguense se concretizou nesta sexta-feira (16). Rodrigo Aguirre foi oficialmente apresentado no Botafogo. Ele recebeu a camisa das mãos do youtuber Felipe Neto, além do presidente Nelson Mufarrej e do vice de futebol Gustavo Noronha.

Tamanha expectativa gera grande responsabilidade. Isso, porém, não é problema para o uruguaio, que se mostra empolgado com o mais novo desafio da carreira. "Sim, é uma responsabilidade linda. Eu me sinto preparado e vou trabalhar todos os dias para estar 100%, cumprindo expectativas minhas e da torcida", disse Aguirre.

"Estou orgulhoso, um time tão importante como Botafogo me receber desta maneira. Vai ser uma experiência muito linda. Agora, desde que coloquei a camisa, estou ansioso para entrar no campo e fazer gol", completou o uruguaio. Apesar da vontade de entrar em campo, o atacante terá que esperar um pouco. Além de estar em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, ele não foi inscrito a tempo no Carioca e só poderá atuar no Brasileiro e Copa Sul-Americana, onde cumprirá um jogo de suspensão.

A expectativa criada em cima de Aguirre muito se deve ao fato do jogador ter demonstrado todo seu desejo de jogar pelo Botafogo nas redes sociais. Além disso, impossível não lembrar de outro atacante uruguaio que fez muito sucesso no time alvinegro: Loco Abreu. "Todos sabemos o que fez Loco Abreu aqui. Como uruguaio me sinto orgulhoso pois é ídolo da seleção, do Botafogo. Não o conheço pessoalmente. Ele fez sua história, hoje estou eu, espero fazer grandes coisas como ele ou mais para deixar marca com meu nome", completou. Apesar da identificação, o Botafogo vetou a possibilidade de Aguirre vestir a mesma camisa 13. Uma pressão desnecessária. "Eu gosto do 11, jogava assim no meu primeiro time. Sinceramente, não penso em que camisa usar. Mas o primeiro que escolheria seria o 11", finalizou.

FELIPE NETO

Um dos botafoguenses ilustres a colocar dinheiro do próprio bolso para ajudar na contratação de Aguirre, Felipe Neto, que também é patrocinador do clube, teve papel destacado durante a apresentação. O youtuber mostrou-se contente e valorizou a parceria com o Botafogo. "A palavra parceria define bem essa relação. Na posição de patrocinador, por ter questões financeiras envolvidas, nunca vou tentar influenciar nas decisões, e sim ajudar. Essa possibilidade funciona em tentar aproximar Botafogo da torcida", disse. "Estou feliz criar projetos. Principalmente que se renove. Hoje futebol brasileiro vive certa ameaça de que torcida jovem vem cada vez mais se interessando pelo futebol internacional. E têm se interessado pelos clubes nacionais. Recuperar esse amor é importante", completou o youtuber e fenômeno da internet.