Rua central de Curitiba segue com bloqueio parcial depois da chuva

Da Redação Bem Paraná com assessoria

16/03/18 às 15:30

(foto: Reprodução/Setran)

A Rua Desembargador Westphalen, no Centro de Curitiba, segue parcialmente fechada, na esquina com a Avenida Visconde de Guarapuava, para a recuperação de uma erosão provocada pela chuva de quarta-feira (14). Apesar do bloqueio parcial, o trânsito flui na região, segundo boletim da Setran.

Desde o início da manhã de quinta-feira (15/03), cerca de 135 funcionários da Secretaria de Obras Públicas trabalham para deixar a cidade em ordem novamente, como é o caso d Westphalen, onde máquinas fazem a recuperação do asfalto depois do temporal.