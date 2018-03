Parques e praças de Curitiba ganham melhorias para atividades noturnas

(foto: Divulgação/SMAC)

A Prefeitura de Curitiba conclui nos próximos dias os trabalhos de melhoria na iluminação na Praça Redentor (Praça do Gaúcho) e no Parque Barigui, alguns dos espaços de lazer, esporte e cultura de Curitiba que estão recebendo atenção especial da Secretaria de Obras Públicas. Cinco praças e parques da cidade estão recebendo investimentos na iluminação pública no valor de R$ 223 mil.

Na Praça Redentor já foram instalados dois superpostes de 14 metros, mais baixos dos que os antigos, que estão sendo retirados. “São mais adequados para a prática do skate. O mesmo está acontecendo nas pistas de aeromodelismo e de patinação do Parque Barigui”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros.

A nova iluminação no Parque Barigui também trará benefícios para as pistas de caminhada e corrida que ficam próximas. No parque houve a instalação de oito novos postes com três projetores de 400 watts de potência nas pistas de patinação e de aeromodolismo.

Dois superpostes de cerca de 23 metros de altura foram rebaixados e retirados outros dois, que foram substituídos por 14 postes, mais baixos e mais adequados para a prática das atividades esportivas. "Os postes mais altos iluminam menos, dão mais trabalho para a sua manutenção. Diminuímos a altura e estamos usando equipamentos mais eficientes", explicou Malheiros.

O trabalho feito pelas equipes da Secretaria de Obras Públicas completa o que foi iniciado no segundo semestre de 2017, quando luminárias mais modernas e potentes foram instaladas no estacionamento em frente ao Salão de Atos, perto da ponte sobre o Rio Barigui.

Praça do Portão

Na Praça Desembargador Armando Carneiro, na Rua Professor Euro Brandão, ao lado do Terminal do Portão, a Prefeitura de Curitiba implantou cinco superpostes de 14 metros com luminárias de alto rendimento com 4 lâmpadas de 400w em cada um. Para melhorar a iluminação, as lâmpadas dos globos existentes na praça foram trocadas. Ao todo, a praça ganhou 25 novas lâmpadas.

Também houve melhorias na iluminação do Bosque Zaninelli - Unilivre que recebeu 18 postes de 5 metros, mais baixos e mais adequados ao local que tem densa vegetação.

Antigos equipamentos foram retirados e 11 novas luminárias de led foram colocadas no estacionamento, outras sete estão instaladas nas pistas internas do bosque e oito projetores na estrutura de madeira que leva ao mirante da Universidade Livre do Meio Ambiente. O espaço ficou mais bonito e melhor iluminado.

O trabalho na Unilivre completa as obras de recuperação concluídas recentemente pela Secretaria do Meio Ambiente que substituiu todo o assoalho e algumas peças do guarda-corpo em eucalipto da rampa que circula todo o prédio e dá acesso ao mirante.

Pronto para o aniversário de Curitiba

O Mirante Belvedere do Parque Tanguá também está de iluminação nova. Foi implantada iluminação cênica inédita. Ao todo, 26 réguas de led com 1,2 metro cada iluminam as duas estruturas, pavimentos e corredores. Mais duas réguas de led dão beleza à lâmina de água. Para iluminar as torres e as escadarias, foram usados seis projetores.

O Parque Tanguá será palco de uma das comemorações pelo aniversário de 325 anos de Curitiba. Será no domingo, dia 25 de março, a partir das 17h. Haverá uma Serenata para Curitiba, com bolo vivo e flash mob com a participação de 325 bailarinos étnicos que dançarão ao som da ópera La Traviata.