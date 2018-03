Motorista que renovar CNH terá que refazer aula e prova teórica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de junho, motoristas que renovarem suas CNH (Carteira Nacional de Habilitação) precisarão refazer curso e exame teórico para poderem dirigir, segundo resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicada na última semana. O curso teórico terá um total de dez horas/aula -cada uma com 50 minutos-, abordará desde legislação de trânsito a estrutura de órgãos fiscalizadores e poderá ser feito presencialmente ou à distância. A carga horária máxima permitida por dia é de cinco horas/aula, e os motoristas devem ter 100% de presença. Ao final do curso, será exigida uma prova com 30 questões de múltipla escolha. Os motoristas devem acertar pelo menos 70% das questões. A medida começa a valer 90 dias após a publicação da nova norma, a partir de 6 de junho, portanto. O exame médico continua exigido aos motoristas que renovarem suas habilitações.