Campeão internacional enfrenta camaronês na Grande Curitiba

(foto: Divulgação)

São José dos Pinhais será palco de um grande evento de boxe no dia 24 de março (sábado) às 17h30. A principal atração é a luta do curitibano Adonisio 'Negretti' Regis, campeão internacional da Associação Mundial de Boxe em 2012. Clique aqui para ver a ficha do lutador. Ele enfrenta o camaronês Michel William Etoundi, 25 anos, que mora no Brasil há sete anos.

Além desse confronto, o evento terá outras quatro grandes lutas. Duas delas valem o título de campeão paranaense. Cláudio "Pedra" enfrenta João Ricardo na categoria super meio médio. Pelo cinturão estadual da categoria peso pena, Hélio "Sabotage" encara Guina Valério.

As lutas serão no Centro de Excelência do Boxe, na Rua Joaquim Ferreira Claudino, 878, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Os ingressos custam R$ 30. O evento será transmitido ao vivo pela Fusão TV a partir das 18 horas.

As lutas são realizadas pela Federação Paranaense de Boxe e têm a fiscalização do Conselho Nacional de Boxe. O evento tem apoio da Secretaria de São José dos Pinhais.

NEGRETTI

Em 2012, Negretti conquistou o título internacional lutando na Itália, contra o italiano Sven Paris, hoje com 38 anos. O curitibano tem 40 anos hoje e soma 30 lutas no currículo profissional, com 19 vitórias (13 por nocaute) e 11 derrotas (5 por nocaute). Ele já lutou seis vezes na Argentina e uma vez em Shakhtar, na Ucrânia, quando acabou perdendo para Vyacheslav Senchenko, dono de um cinturão mundial e sete outros títulos intercontinentais.

No ranking do Boxrec (o maior cadastro mundial de boxeadores), Negretti é o sétimo melhor brasileiro na categoria super meio médio. São 28 lutadores do país listados nessa categoria.