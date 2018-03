Drakkar festeja aniversário no St Patricks Day

(foto: Divulgação)

O Drakkar Beer & Food comemora no mesmo dia de St. Patrick (17), o primeiro ano de atividades oferecendo uma variedade de cervejas e chopes especiais, sanduíches e muita música. Conforme a tradição irlandesa, “the wearing of the green”, no bom português “vestindo verde”, os pães dos sanduíches e os chopes artesanais também tomam esta cor. Sete bandas que passaram ao longo do ano tocando no bar se revezam no palco, trazendo no repertório muito rock e blues. São elas: El Bando, Rock Cosmic Blues, Veraneios, Space Trucking, Relespública, Old Roosters e Fire Makers.

Para o sócio-diretor da casa, Gustavo Sales, a ideia é acolher não só os frequentadores, familiares e amigos, mas também os entusiastas das produções de cervejas artesanais. “Vai ser uma festa comemorativa de integração, amizade e muita diversão. O propósito para esse novo ano é continuar com os eventos, jantares harmonizados, as brassagens abertas ao público em geral. O bar nasceu com a ideia de aplicar experiências com cervejas artesanais, gastronomia e arte”, conclui.

PROGRAMAÇÃO E HORÁRIO DAS BANDAS

11h – Abertura ao público

12h às 13h30 – El Bando

14h às 15h30 – Rock Cosmic Blues

16h às 17h30 – Veraneios

18h às 19h30 – Space Trucking

20h às 21h30 – Relespública

22h às 23h30 – Old Roosters

0h às 01h30 – Fire Makers

Local: Clube Recreativo Dom Pedro II

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 3662 - Rebouças

Data: Sábado 17 de março

Abertura do evento: 11h

Ingressos: R$45,00 (Com direito a 1 caneca personalizada cheia de chope verde)

Contato: (41) 9 9144 9800

E-mail: contato@drakkarbeerfood.com.br

Cartões Débito/Crédito: Visa/Master/Elo/

*Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos*

*Indispensável apresentação de documento com foto*