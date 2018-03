Policial militar de folga é assassinado no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi morto na madrugada desta sexta-feira (26) em Paciência, na zona oeste do Rio. O soldado Jean Felipe de Abreu Carvalho era lotado na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Vila Kennedy, mas foi morto enquanto estava de folga, após reagir a um assalto no bairro vizinho.

Ele é o 26º PM morto no estado do Rio neste ano. O soldado foi abordado por um assaltante, reagiu e matou o criminoso. No entanto, comparsas do homem davam cobertura ao assalto à distância. Eles balearam o policial e levaram sua arma. O PM morreu dois dias depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e no mesmo dia em que a intervenção federal na segurança pública do Rio completa um mês. A Delegacia de Homicídios instaurou um inquérito para apurar o caso. Carvalho estava na PM havia quatro anos e deixa a esposa.