Defesas civis do Paraná se reúnem na segunda para tratar de desastres

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Dez dias depois de reunir o comitê gestor local do programa internacional Construindo Cidades Resilientes, a Prefeitura volta a tratar do tema nessa segunda-feira (19/3), no Salão de Atos do Parque Barigui. Será feito o I Encontro de Defesas Civis, Núcleos Comunitários de Proteção e de Voluntários do Paraná.

O evento começa às 9h, com uma palestra do vice-prefeito e sercretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel, sobre obras de prevenção a enchentes executadas na gestão Rafael Greca. O encontro segue até o fim da tarde de terça-feira (20/3).

Além da resiliência – capacidade do poder público e dos cidadãos para agirem em circunstâncias adversas como alagamentos, incêndios e estiagens prolongadas para retomar a normalidade –, também serão discutidas no encontro a avaliação e identificação de riscos em imóveis e segurança de barragens.

São esperados cerca de 200 participantes de Curitiba, Região Metropolitana e do interior do Estado. “A meta é aproximar as defesas civis locais para estimular a troca de informações e criar protocolos de ação”, resume o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Curitiba forte e unida

A busca de Curitiba pelo aperfeiçoamento das condições para a cidade lidar com as condições adversas data da instituição do comitê, em 2017, que já soma quatro reuniões de trabalho. A constituição do grupo obedece à diretriz da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o enfrentamento de riscos e desastres decorrentes das mudanças climáticas e está prevista no decreto 798/2017, assinado pelo prefeito Rafael Greca.

“Instituí essa estratégia no primeiro ano do meu mandato porque é imperativo que a cidade esteja sempre pronta para intervir de modo eficiente quando, apesar das ações de prevenção que fazemos de rotina, isso não for suficiente e houver risco para as pessoas”, afirma Greca. Segundo o prefeito, a resposta dada pela administração municipal e pela comunidade durante e depois dos temporais registrados neste mês é um exemplo da meta do comitê. “Já estamos praticando o que discutimos”, completou.

Diagnóstico e plano no cenário

O comitê gestor do programa Construindo Cidades Resilientes é coordenado pela Defesa Civil de Curitiba e composto por representantes do gabinete do prefeito, Fundação de Ação Social (FAS), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e secretarias municipais de Governo Municipal, Meio Ambiente, Finanças, Obras Públicas, Saúde, Educação e Defesa Social e Trânsito.

Nessa etapa, cada integrante concluirá o inventário sobre a estrutura física e de pessoal treinado para ajudar a cidade e os moradores em situações de crise, além do que precisa ser melhorado. “Com isso em mãos, vamos fechar o diagnóstico sobre a estrutura de apoio e partir para a elaboração do Plano Local de Resiliência”, explica o coordenador técnico de Proteção e Defesa Civil municipal, Nelson Ribeiro.

A próxima reunião do comitê está marcada para 10 de maio.