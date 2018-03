Grêmio consegue garantias bancárias e fecha contratação de André

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio conseguiu vencer o último capítulo da novela que se transformou a negociação pelo atacante André, do Sport. Nesta sexta-feira (16), apresentou as garantias bancárias ao clube pernambucano e firmou acordo pelo jogador. O trâmite será oficializado em breve.

O Grêmio arcará com os 2,5 milhões de euros (R$ 10 milhões) em quatro parcelas. A primeira vence em abril. As seguintes são para maio, junho e dezembro. O Sport aceitou as condições de pagamento. A negociação estava prestes a ser fechada ainda na quinta, mas a falta de garantias de agentes financeiros gerou recuo do Rubro-Negro.

Em entrevista à Rádio Guaíba, o vice de futebol do Sport, Guilherme Beltrão, reclamou muito da atuação do Tricolor no caso. Porém, o imbróglio foi solucionado em seguida. Neste ano, André disputou seis partidas e marcou três gols. Estava, desde o início da negociação, fora do time vermelho e preto por conta do desejo de atuar na equipe gaúcha.