Espanha deixa Morata fora e convoca Diego Costa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em preparação para a Copa do Mundo da Rússia, a Espanha tem dois amistosos pela frente: contra Alemanha, em 23 de março, e Argentina, no dia 27. Para ambos os confrontos, o técnico Julen Lopetegui convocou o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa e deixou Álvaro Morata de fora da lista. Diego Costa não jogava pela seleção da Espanha desde junho do ano passado, na vitória por 2 a 1 sobre a Macedônia.

Além disso, as outras novidades são as convocações de Dani Parejo (Valencia), Marcos Alonso (Chelsea) e Rodrigo Moreno (Valencia). Assim como Morata, Sergio Busquets ficou de fora, porque fraturou o pé direito. Na coletiva de imprensa em que divulgou os convocados para o amistoso, Lopetegui justificou a saída de Morata: “Há jogadores que não estão nessa lista, mas tem suas chances intactas. Queremos ter mais informações. Ele certamente fará um fim de temporada extraordinário e terá todas as chances de estar na Copa”, declarou.

A lista de convocados para os amistosos

Goleiros: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli), David de Gea (Manchester United).

Defensores: Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea).

Meias: Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Saul Ñíguez (Atlético de Madrid), Dani Parejo (Valência), Koke (Atlético de Madri), Rodri (Villarreal), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid) e Lucas Vázquez (Real Madrid)

Atacantes: Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta) e Diego Costa (Atlético).