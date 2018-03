Paraná terá duas mudanças para decisão em Foz

Thiago Santos: recuperado de lesão (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube terá duas mudanças na escalação para enfrentar o Foz, neste domingo (dia 18), em Foz do Iguaçu, pela 4ª (e penúltima) rodada da fase de classificação da Taça Caio Júnior – o 2º turno do Campeonato Paranaense. O volante Leandro Vilela está suspenso e desfalca a equipe. No lugar dele, entra Wesley Dias.

Outra alteração é o retorno do centroavante Thiago Santos, recuperado de lesão. Ele é o único centroavante no elenco do clube. Sem ele, o técnico Rogério Micale foi obrigado a improvisar o ponta Diego Gonçalves nessa função centralizada.

O treinador vem utilizando o esquema tático 4-2-3-1. Com a volta de Thiago Santos, Diego Gonçalves jogará na meia-ponta pela esquerda e, com isso, o paraguaio Marcelo Baéz deixa a equipe.

A provável escalação para domingo é Richard; Alemão, Neris, Rayan e Mansur; Wesley, Jhonny Lucas, Vitor Feijão, Carlos Eduardo e Diego Gonçalves (Baéz); Thiago Santos.

Uma novidade no banco será o meia João Paulo, recuperado de uma contusão na coxa.

A partida é uma decisão para as duas equipes. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais da Taça Caio Júnior. O Grupo A tem a seguinte classificação: Cianorte (7 pontos), Paraná (7), Maringá (6) e Foz (6).

Na última rodada, na próxima quarta-feira, o Paraná recebe o Maringá na Vila Capanema. E o Cianorte jogará em casa contra o Foz. Ou seja, serão quatro confrontos diretos nas duas últimas rodadas.