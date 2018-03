Polícia flagra assalto a carga dos Correios em Campina Grande do Sul

(foto: PRF)

A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de quinta-feira (15) dois integrantes de uma quadrilha suspeita de estar envolvida em diversos roubos de carga na BR-116 em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Por volta do meio-dia, uma equipe da PRF iniciou deslocamento para atender uma ocorrência de roubo a um caminhão dos Correios, no quilômetro 6 da BR 116, próximo à divisa com o Estado de São Paulo. No local, os policiais rodoviários federais encontraram o baú do caminhão arrombado e partes da carga espalhadas pelo asfalto.

O motorista do caminhão dos Correios disse aos agentes da PRF que o seu veículo teve um problema mecânico. Logo na sequência, um automóvel vermelho com três indivíduos parou na outra pista. Os ocupantes foram em sua direção e o ameaçaram, dizendo que atirariam nele e roubariam também os seus pertences pessoais caso atrapalhasse o crime.

Segundo a vítima, os homens começaram a transbordar a carga, jogando pedras em veículos que filmavam a ação. O grupo criminoso só parou quando a polícia estava chegando ao local.

Os policiais rodoviários federais iniciaram buscas pela região, conseguindo localizar um automóvel Chevrolet Meriva vermelho, na altura do quilômetro 36. Quando a equipe adentrou na via marginal, foi possível visualizar diversas caixas sendo manipuladas, inclusive por uma mulher grávida.

Ao notar a presença da policia, três homens pularam a janela de uma residência, na parte dos fundos. A equipe da PRF conseguiu capturar um deles. Os outros dois conseguiram fugir. Ao menos um deles já foi identificado pela PRF.

Dentro da casa foram apreendidas 72 caixas provenientes do caminhão dos Correios, além de diversos produtos provavelmente desviados de outras cargas roubadas recentemente na região. Os agentes apreenderam ainda uma espingarda usada pelos assaltantes.

Os dois presos, a arma e as mercadorias apreendidas foram encaminhados para a Superintendência da Policia Federal em Curitiba.

Eles irão responder pelos crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo e receptação.