"Anitta já ficou com Fábio Porchat", entrega amigo da dupla

Fábio Porchat e Anitta (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em 2015, Anitta e Fábio Porchat negaram, via assessoria de imprensa, um "affair". Três anos depois o ator Vitor Sarro, amigo do apresentador e da cantora, entregou a dupla no programa de Rafael Cortez nas redes sociais. "Será que eu posso falar? A Anitta já pegou o Fábio Porchat. Pegou e eu não sei o que mais rolou entre eles, não sei nem se rolou até um 'vai, malandra!', mas eles já ficaram. O ruim é que eu entreguei o Fábio Porchat também, né?”, contou entre risos.

Vitor Sarro também contou que está em um início de relação com a atriz Carolina Oliveira, protagonista da minissérie "Hoje É Dia de Maria" (2005) e que interpreta Susana na novela "Apocalipse" da Record. "Estou quase namorando mesmo. O relacionamento só não avançou ainda porque ela mora no Rio e eu, em São Paulo", disse.

Convidado de Cortez no quadro chamado X9, que tem como objetivo entregar os podres de amigos famosos ou dedurar histórias hilárias e polêmicas, Sarro voltou a lembrar a demissão do "Encontro com Fátima Bernardes", em 2013. "Fiz muita televisão! Usei essa desculpa quando a Fátima me mandou embora. Fui tentar outra coisa melhor e é o que a gente tem que fazer quando é demitido", concluiu. Na época, Vitor Sarro chegou a contar para amigos e fãs que a apresentadora não achava graças de suas piadas. Rafael Cortez e Vitor Sarro ainda lembraram de uma festinha particular na casa do Danilo Gentili.