Curitiba registra maior aumento de preço de aluguel em 12 meses

(foto: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

Curitiba é a capital que que registrou o maior aumento no preço médio do aluguel nos últimos 12 meses - 7,07%. O dado é do Índice FipeZap de Locação. Depois da capital paranaense aparecem as cidades de Florianópolis, com alta de 4,61% e Salvador com 4,15 %.

O aumento nacional foi de 0,58% Em 2018, os preços de locação de imóveis residenciais acumulam alta de 0,93%, contra à inflação de 0,61%. Somente duas cidades registraram queda no preço do aluguel em fevereiro. Foram Fortaleza, com queda de 0,19 por cento e Belo Horizonte com redução de 0,07 por cento.