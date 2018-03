Na China, confronto de líderes tem cinco brasileiros em campo

A terceira rodada da Superliga da China será marcada pelo confronto neste domingo do Shangai Est Asia que conta com os brasileiros Oscar, Elkeson e Hulk, e do Guangzhou R&F, que tem Renatinho (ex-Coritiba) e Junior Urso (ex-Paraná Clube e Coritiba) no elenco.

Pelo desempenho das equipes nas duas primeiras rodadas, a aposta é em um jogo com muitos gols. O Shangai marcou 10 gols em dois jogos e não sofreu nenhum. Destaque para Oscar que marcou três e Hulk fez dois.

Já o R&F conta com o israelense Zahavi, artilheiro da Liga ano passado que já marcou quatro dos sete gols do time. O brasileiro Renatinho é um dos melhores em assistências, com duas. Junior Urso também marcou um.

“Será um grande jogo com muito jogadores de qualidade em campo. Espero ajudar meu time seja com gols ou assistências”, disse Renatinho.