Caruso vence prova do anjo; Jéssica e Paula ficam com monstro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma prova de mata-mata, na tarde desta sexta-feira (16), Caruso se tornou o sétimo anjo do "BBB18". Agora, o publicitário tem o direito de imunizar um dos colegas de confinamento na próxima formação de paredão, que acontece neste domingo (18). Em seguida, o anjo da semana decidiu os participantes que iriam receber o castigo do monstro. Jéssica e Paula foram as escolhidas. A dupla terá que ficar abraçada dentro de uma fantasia o tempo todo e só poderá se separar para comer, beber e ir ao banheiro. Ficaram de fora da competição: Ayrton, Ana Clara e Gleici, por serem as líderes da semana. A sétima prova do anjo tinha uma estratégia já conhecida pelos brothers. Na disputa, eles tinham que enfiar uma lança no adversário. Quem levasse três lanças, estaria fora da competição. O último que restasse com menos lanças, seria o anjo da semana. Ana Clara e Gleici venceram uma prova de memória, na noite desta quinta-feira (15), e dividem o posto de oitavo líder do "BBB18". Ana Clara escolheu a imunidade e Gleici preferiu um prêmio de R$10 mil. Como a vitória de Ana Clara é a vitória de Ayrton, a família Lima está imune a próxima berlinda. Apesar de vencer a prova, a acreana pode ser indicada para o próximo paredão. Os líderes vão ter de entrar em consenso e indicar apenas um brother no domingo.