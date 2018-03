Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo provoca bloqueios de trânsito

A segunda edição do Grande Prêmio Curitiba de Ciclismo, neste domingo (18/03), vai ocasionar bloqueios parciais nos trechos da corrida. Serão disputadas várias provas durante o dia na região do bairro Tarumã.

A largada será às 8h no cruzamento das ruas Agamenon Magalhães com Engenheiro Farid Surugi. As competições seguem até as 18h.

O trajeto passará pelas ruas Dorival Borges de Macedo, Antonio Simm, Vitório Vizioni e Agamenon Magalhães.

As vias do trajeto serão bloqueadas parcialmente durante as competições. Em cada uma delas os atletas terão auxílio de monitores, que também serão responsáveis pela orientação de trânsito aos motoristas.

Em todo o percurso o espaço de tráfego será compartilhado, com o trânsito fluindo à esquerda. Os corredores ocuparão o lado direito das vias.