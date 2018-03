Filipe Luís é operado e ficará dois meses em observação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (16), Filipe Luís passou por operação na fíbula da perna esquerda. O procedimento realizado foi uma osteossíntese com a colocação de uma placa para corrigir a lesão. Agora, segundo uma nota oficial do Atlético de Madri, o brasileiro ficará em observação por pelo menos oito semanas.

Com isso, Filipe Luís não poderá jogar os amistosos da seleção brasileira contra a Rússia e Alemanha. Alex Sandro foi convocado para o lugar.

Filipe Luís sofreu a lesão durante a vitória do Atlético de Madri sobre o Lokomotiv Moscou, na quinta-feira (15), em duelo pelas oitavas de final da Liga Europa 2017/2018. Aos 27 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo levou a pior em um choque e recebeu um chute no tornozelo. Caído, precisou deixar o campo de maca, dando lugar a Lucas Hernandez no time.

Nos amistosos de março contra russos (23) e alemães (28), Filipe Luís teria uma chance de mostrar trabalho para Tite em busca de uma vaga na convocação final para a Copa do Mundo, que será apresentada em maio. O titular Marcelo é nome certo para o Mundial, sendo Alex Sandro a outra opção do treinador para a posição.