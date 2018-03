Alemanha convoca oito remanescentes do 7 a 1 para jogo com o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (16), a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou os convocados da seleção alemã masculina de futebol para os amistosos contra Espanha e Brasil. O técnico Joachim Löw relacionou 26 jogadores para as partidas.

A seleção alemã terá oito remanescentes do título da Copa do Mundo de 2014 -consequentemente, da vitória por 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal da competição: Ginter, Hummels, Boateng, Khedira, Ozil, Draxler, Kroos e Muller. Destes, Muller, Khedira e Kroos, duas vezes, marcaram na histórica partida.

Além disso, dos 26 convocados, 17 foram campeões da Copa das Confederações no ano passado. O comunicado emitido pela DFB sobre a convocação relembra que a Alemanha foi derrotada 12 vezes pelo Brasil em 22 jogos, registrando ainda cinco empates e cinco derrotas.

No entanto, não deixa de lembrar o resultado histórico conquistado na Copa de 2014. "O último encontro das duas equipes ocorreu em 8 de julho de 2014, na Copa do Mundo no Brasil: na semifinal, a Alemanha venceu em Belo Horizonte por 7 a 1", diz a nota. Segundo Löw, Marco Reus, jogador do Borussia Dortmund, não foi convocado após se recuperar de lesão para que tenha tempo para recuperar a confiança em ação por seu clube.

O técnico comemorou a oportunidade de enfrentar seleções do nível de Brasil e Espanha. "Espanha e Brasil são testes bem-vindos de resistência para nós. Nestes jogos eu nem estou interessado nos resultados, que não valem nada além de prestígio. Eu quero ver como nossos objetivos estão sendo implantados. Tanto a Espanha quanto o Brasil poderão competir pelo título na Rússia", elogiou. A Alemanha enfrenta a Espanha dia 23 de março e o Brasil no dia 27.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) e Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Defensores: Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim), Jonas Hector (Colônia), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jerome Boateng (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern) e Niklas Süle (Bayern).

Meio-campistas: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Thomas Müller (Bayern), Emre Can (Liverpool), Sebastian Rudy (Bayern), Leroy Sané (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City) e Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Mario Gomez (Stuttgart), Sandro Wagner (Bayern), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) e Timo Werner (Leipzig).