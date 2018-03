Mercadorias contrabandeadas do Paraguai foram apreendidas por policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na manhã desta sexta-feira (16). A ação ocorreu em Cascavel (oeste do Paraná), durante uma fiscalização. Duas pessoas foram encaminhadas.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.