O carro carregado com cigarros contrabandeados (foto: Divulgação / PM)

Um automóvel carregado com caixas de cigarros contrabandeados foi apreendido por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (16) em Marechal Cândido Rondon (oeste do Estado).

