'Não tem beijo técnico', diz Sérgio Mallandro sobre cena com Xuxa

(foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Sérgio Mallandro, 62, nem sabe o que é beijo técnico -prática usada por atores durante cenas íntimas. "Eu fui criado no Rio de Janeiro, na malandragem. Beijo para mim é beijo, não tem esse negócio de beijo técnico, eu nunca conheci isso", disse durante entrevista a Daniela Albuqueruque, no programa Sensacional (RedeTV!), desta quinta (15).

O artista se referia à cena do filme "Lua de Cristal" (1990) em que teve que beijar a apresentadora Xuxa. "Vi aquela boquinha ali, parada, a diretora falou 'beija com amor'. Com amor você tem que botar as suas ferramentas".

Ainda sobre o episódio, o entrevistado confessa que a diretora do filme e Xuxa não gostaram do beijo ter sido real. "Repetiram várias vezes. Eu estava adorando, porque cada vez que repetia eu sentia aquela boca doce. Aí tomei um 'esporro' dela [diretora], da Xuxa, de todo mundo". Apesar do desentendimento, Mallandro garante que sempre teve muita liberdade com a apresentadora: "A Xuxa é minha irmã."

CHICO XAVIER

Durante o programa, o humorista também falou a respeito da morte do pai ainda em sua infância e lembrou um encontro que teve com o médium Chico Xavier (1910-2002). "Fui até Uberaba e ele disse que eu não estava preparado para receber uma mensagem do meu pai. Aí falou que eu tinha uma missão na vida, disse: 'Sua missão é levar alegria para as pessoas, para todas as pessoas que passarem no seu caminho'."