Manifestantes fazem novo ato por Marielle Franco no Rio

LUISA LEITE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas foram no final da tarde desta sexta-feira (16) à escadaria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em um novo protesto contra a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na noite de quarta. Em menor número que o ato de quinta (15), os manifestantes cantavam "Marielle, presente, hoje e sempre" e "Anderson, presente". O protesto teve início por volta de 18h15. "Em 2016 foi minha primeira eleição, e a candidata que elegi esta morta. O sentimento que eu tenho é de impotência", afirmou Mayara Gomes, 20, estudante. Entoando "Chega de chacina, eu digo não à polícia assassina" os manifestantes começaram a caminhar até a igreja Candelária. Com um cartaz dizendo "Luto é verbo", a estudante Isabela Neves, 19, foi protestar pelo segundo dia seguido. "Marielle era uma mulher negra de periferia. No momento que ela conseguiu uma voz, foi executada", disse. CRIME O assassinato a tiros da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista e a repercussão nacional e internacional do crime reforçaram a pressão sobre os interventores federais no Rio, deixando encurralados os militares do Exército responsáveis pela segurança do estado.