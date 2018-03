SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminada do "BBB18", Patrícia Leitte voltou para Fortaleza, no Ceará, sua cidade natal, pela primeira vez após se tornar conhecida por conta do reality show global. Ontem ela compartilhou uma série de vídeos mostrando sua chegada por lá. Emocionada, Patrícia chorou ao ser recebida por fãs e familiares, especialmente seu filho, David. “Filho, você é minha vida. Te amo”, escreveu ela. O encontro seu deu após o garoto de 11 anos receber ataques na internet por conta do comportamento dela no programa. Depois, comemorou o fato de estar de volta para sua casa. “Vou falar baixinho para não acordar o meu príncipe. Minha primeira noite em casa com meu filho. Tá dormindo faz é tempo. Agora vou dormir na minha caminha, escurinho. E amanhã começa vida normal tudo de volta. Obrigado por todos que foram ao aeroporto me receber.” Após deixar o confinamento com a segunda maior rejeição da história do programa, Patrícia já participou de vários programas da Globo e explicou suas escolhas. Na quarta (14), ela pediu desculpas por ter influenciado o voto de Kaysar em Gleici no programa “Mesa-Redonda”, apresentado pela também ex-BBB Fernanda Keulla e relembrou o acontecimento. "Eu queria pedir imensamente desculpas a ele, a família dele, aos torcedores dele que não foi a minha intenção tirar o prêmio dele de jeito nenhum. A culpa não foi dele. Quando eu falei pra ele que se ela tivesse três votos eu poderia tirar o Diego do paredão como sendo líder, não foi na intenção de prejudicá-lo", alegou a funcionária pública. A ex-sister disse ainda que viu alguns internautas duvidando do relacionamento dela com o sírio, e se defendeu dos comentários: “Não tem como você fingir um sentimento que foi tão genuíno da minha parte e da dele. Tanto é que ele não combinou voto com ninguém, ele não revelava voto dele pra ninguém e ele foi lá e votou na Gleici por minha causa. Então por favor, Brasil, perdoem o Kaysar. O Kaysar não fez isso por mal, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um amor. Ele fez isso pra me proteger, por um pedido meu. Se quiser escorraçar, me escorrace, mas não faz isso com o Kaysar, por favor.”