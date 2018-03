Objeto não identificado é visto no céu de Curitiba. Com vídeo

O objeto voador (na seta) (foto: Reprodução de vídeo)

Um objeto não identificado foi avistado no céu de Curitiba na noite desta sexta-feira (16). O objeto pôde ser visto na região dos bairros Cabral, Boa Vista e Ahu, às 19h10 da noite.

“Não é avião. Dá para ver que não é avião”, disse a analista Rachel Ribas, autora do vídeo. Ela também afirmou que o objeto era muito grande para ser um drone. Pelas imagens, o objeto, sem uma forma definida, desce em alta velocidade e depois faz uma manobra à direita. Alguns moradores da região relataram a aparição em redes sociais, sem saber de que se tratava.

Nesta sexta, curiosamente, Curitiba iniciou o 12º Congresso Brasileiro de Ufologia, organizado pela revista UFO. Paralelamente há o IV Encontro de Ufologia Avançada do Paraná. O encontro segue no sábado (17) e domingo (18) no Hotel Nacional Inn Torres (Rua Mariano Torres, 976 - Centro, Curitiba).