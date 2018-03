Sem Tréllez e Anderson Martins, Aguirre comanda primeiro treino no SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Aguirre fez mistério em seu primeiro treino como técnico do São Paulo. Os jornalistas puderam acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores antes da atividade desta sexta-feira (16), no CT da Barra Funda. Da equipe que venceu o CRB por 3 a 0 na quarta-feira, o treinador uruguaio não contou com Tréllez e Anderson Martins. O atacante reclamou de dores na perna direita e fez o trabalho físico no Reffis. O colombiano é dúvida para a partida deste sábado, contra o São Caetano e pode ser substituído por Diego Souza. Já o zagueiro sentiu dor no pescoço e também não fez os exercícios no gramado. No primeiro duelo das quartas de final ele vai dar lugar para Arboleda no time titular. Ainda em recuperação de lesão no adutor direito, Hudson também não participou da atividade com os demais jogadores. Por outro lado, o treinador pôde contar com o retorno de Sidão. Recuperado de contratura no músculo adutor da coxa direita, o goleiro trabalhou no campo com os demais companheiros. Reinaldo, que também estava lesionado, treinou também no gramado, mas deve ser opção para o jogo deste sábado, contra o São Caetano. Antes do treino, Aguirre conversou com os jogadores. A ideia era se apresentar para o elenco. O uruguaio conta em sua comissão fixa também com os auxiliares Juan Verzeri, Raul Enrique Carreras e o preparador físico Fernando Piñatare. Assistente fixo do clube, André Jardine, que comandou o Tricolor de maneira interina nas duas últimas partidas, também estava presente no treino desta sexta-feira.