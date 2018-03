Governo susta exportações da BRF para UE

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura decidiu interromper temporariamente a produção e certificação sanitária de produtos de aves da BRF exportados do Brasil para a União Europeia a partir desta sexta-feira (16), em mais um revés para a maior exportadora de carne de frango do mundo. A suspensão ocorre depois de a BRF ter sido alvo de uma nova fase da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal -a Operação Trapaça-, no início deste mês e em meio a discussões sobre mudança de gestão da companhia. As ações da BRF chegaram a cair mais de 3% e fecharam o dia em queda de 1,07%. A JBS recuou 1,84%, a Marfrig e a Minerva, fora do Ibovespa, ficaram estáveis. A medida afeta dez fábricas da companhia nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Goiás. A BRF tem instaladas no Brasil 35 unidades produtivas. Segundo a BRF, os produtos já alocados na União Europeia ou produzidos e embarcados antes de 16 março podem ser comercializados e usados sem restrições. Técnicos do ministério vão se reunir na próxima semana em Bruxelas com as autoridades sanitárias da União Europeia para prestar esclarecimentos técnicos. Após a reunião, a medida será reavaliada, disse a BRF. No mercado há avaliações de que se trata de uma medida para evitar ações mais drásticas e duradouras pela União Europeia, até que o Brasil e o bloco se reúnam. A decisão, contudo, pode fazer a empresa redirecionar produtos para outras regiões e, se demorar para ser suspensa, poderá desequilibrar a relação de oferta e demanda de aves nesses mercados. A BRF informou que embarcou 278 mil toneladas de aves e produtos processados para a Europa no ano passado. A companhia não detalhou quanto do total teve origem nas fábricas brasileiras. De acordo com um analista de uma grande corretora do país, em termos de volume, a suspensão afeta menos de 5% da produção da BRF, assim não teria um impacto expressivo na companhia, mas vem em um momento em que a BRF tem necessidade de expandir margens e reduzir endividamento. REPERCUSSÃO Em nota divulgada nesta sexta-feira, a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) condenou a suspensão, pela União Europeia, das importações da carne de frango produzida pela BRF. A decisão do bloco foi noticiada pelo jornal Valor, que informou que a União Europeia teria avisado o ministério de que pretende suspender importações da BRF por causa da Operação Trapaça. A Polícia Federal apura supostas irregularidades em laudos sanitários para fraudar a presença de salmonela nos produtos da BRF.