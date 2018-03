Associação Brasileira de Críticos de Arte divulga indicados ao seu prêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) divulgou os indicados ao prêmio destinado aos artistas visuais, curadores, críticos, autores e instituições culturais que mais contribuíram para a cultura nacional em 2017. Os prêmios são atribuídos após votação de cerca de 150 associados, a partir das indicações que cada um envia para discussão e aprovação em assembleia geral da entidade. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de abril. A premiação foi criada em 1978 e, anualmente, o Prêmio ABCA contempla dez categorias. O troféu, criado pela artista Maria Bonomi, será entregue no dia 22 de maio, no teatro do Sesc Vila Mariana. - Conheça os indicados ao Prêmio ABCA Prêmio Gonzaga Duque (crítico associado pela atuação durante o ano) Cauê Alves José Armando Pereira da Silva Luiz Camillo Osório Prêmio Sérgio Milliet (crítico por pesquisa publicada) Fernando Cocchiarale, André Severo e Marilia Panitz - Artes Visuais, Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos, São Paulo, Edição Funarte, 2017 Mario Ramiro - 3nós3: Intervenções Urbanas, São Paulo, Editora Ubu, 2017 Diego de Matos e Guilherme Wisnik - Cildo estudos, espaços, tempo, São Paulo, Editora Ubu, 2017 - Prêmio Mario Pedrosa (artista contemporâneo) Bruno Faria Rivane Neuenschwander Rosana Paulino Prêmio Ciccillo Matarazzo (personalidade atuante no meio artístico) João Figueiredo Ferraz João Moreira Salles Pedro Mastrobuono - Prêmio Mário de Andrade (crítico de arte pela trajetória - filiado ou não) Icleia Cattani Lígia Canongia Moacir dos Anjos Prêmio Clarival do Prado Valladares (artista pela trajetória) Anna Maria Maiolino Carmela Gross Nicolas Vlavianos Prêmio Maria Eugênia Franco (curadoria pela exposição) Gabriel Pérez-Barreiro e Michelle Sommer, curadores da exposição "Mario Pedrosa - De La Naturaleza Afectiva de la Forma", Museo Reina Sofía, Madri. 2017 Joana D'Arc pela curadoria da mostra "Daniel Santiago em Dois Tempos", MAMAM, Recife, 2017 Regina Teixeira de Barros pela curadoria de "Anita Malfatti: 100 Anos de Arte Moderna", MAM, São Paulo, 2017 - Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade (instituição pela programação e atividade no campo da arte) Bienal Internacional de Curitiba Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia Usina de Arte de Pernambuco Prêmio Paulo Mendes de Almeida (melhor exposição) "Amélia Toledo - Lembrei que Esqueci", apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, 2017 "Histórias da Sexualidade", no Museu de Arte de São Paulo, MASP, 2017 "Levantes", apresentada no SESC Pinheiros, São Paulo, 2017 - Prêmio Antônio Bento (difusão das artes visuais na mídia) Revista Continente Revista Dasartes Rádio USP