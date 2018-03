Diego Aguirre estreia como técnico do São Paulo contra o São Caetano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O uruguaio Diego Aguirre obteve o visto de trabalho e poderá comandar o São Paulo do banco de reservas do Anacleto Campanella. A equipe tricolor enfrenta o São Caetano às 16h (com pay-per-view) deste sábado (17), pelas quartas de final do Paulista. A partida marcará a estreia oficial de Aguirre como substituto de Dorival Júnior, demitido do São Paulo após derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, no último dia 8. O São Paulo foi comandado nas últimas duas partidas pelo técnico interino André Jardine. Com ele, o time obteve vitórias por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil e por 3 a 0 sobre o CRB. Aguirre trabalhou em conjunto com Jardine nesses jogos. Ele não ficou à beira do gramado, mas ajudou a definir as escalações e armar o esquema tático utilizado pela equipe. O treino comandado na véspera do jogo com o São Caetano foi com portões fechados. A expectativa é sobre como Aguirre utilizará Diego Souza e Nenê, as principais contratações do time para a temporada. SÃO CAETANO Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Max, Bruno Recife; Vinícius Kiss, Diego Rosa, Ferreira, Chiquinho; Ermínio, Niltinho. T.: Pintado SÃO PAULO Jean (Sidão); Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares; Petros, Jucilei, Cueva; Marcos Guilherme, Diego Souza, Valdívia. T.: Diego Aguirre Estádio: Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP) Horário: 16h deste sábado Juiz: Vinicius Furlan (SP)