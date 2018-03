Imagens mostram Marielle Franco deixando evento e outro carro saindo em seguida

O carro de Marielle (no destaque) e o que a seguiu (logo atrás) (foto: Reprodução / TV Globo)

Uma câmera de segurança captou o momento em que a vereadora Marielle Franco (PSOL) saiu de um evento e entrou no carro com a assessora e o motorista, momentos antes de ser assassinada. As imagens mostram ainda um carro que estava estacionado atrás do de Marielle e que sai logo em seguida. A câmera é um equipamento de segurança instalado na rua dos Inválidos, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. As imagens foram obtidas com exclusividade pela TV Globo e exibidas nesta sexta-feira (16) no ‘Jornal Nacional’.

Marielle, o motorista e a assessora estavam em um Ônix. O carro de trás é um Cobalt, o mesmo modelo que a polícia suspeita como sendo dos atiradores. De acordo com as imagens, esse carro saiu 10 segundos após o da vereadora. Menos de meia hora, Marielle e Anderson foram assassinados a tiros no bairro do Estácio, na região Central do Rio.