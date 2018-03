Agência de risco reduz nota da BRF e eleva da Suzano 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu para "BB+" a nota de crédito da exportadora de carne de frango BRF, definindo a perspectiva como negativa, sinalizando que novos cortes podem ocorrer no curto prazo. Também nesta sexta-feira a agência elevou a nota de crédito da Suzano Papel e Celulose de BB+ para BBB-, reduzindo a perspectiva de positiva para estável. A redução da BRF coloca a empresa em grau especulativo na escala da S&P. Antes do corte a nota ainda estava no patamar de grau de investimento, em "BBB-". "Os diversos eventos negativos recentes, somados a um balanço patrimonial mais fraco do que o histórico, deverão dificultar uma redução mais significativa da alavancagem da produtora brasileira de alimentos BRF no curto prazo, fatores estes que seriam essenciais para a manutenção do grau de investimento", afirmou a S&P em comunicado. SUZANO A revisão da nota ocorreu depois que a Suzano anunciou acordo com Votorantim e BNDES para promover uma fusão de suas operações com a rival maior Fibria. Mais cedo, a agência de classificação Fitch confirmou os ratings da Suzano e da Fibria em BBB- após o anúncio da fusão.