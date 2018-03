PAÍS Tempo fica chuvoso no RJ, na zona da mata mineira e no sul do Espírito Santo; instabilidade tropical atinge as regiões Centro-Oeste e Norte ESTADO DE SP Tempo continua ensolarado e quente em todo o Estado; tempo abafado pode provocar chuvas isoladas CAPITAL PAULISTA Mínima: 20º C Máxima: 29º C Lua nova