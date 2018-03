Picape “fecha” ônibus e causa acidente em Curitiba

O carro acidentado: motorista se feriu (foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente entre um carro e um ônibus paralisou a avenida Padre Anchieta, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (16). Uma pessoa precisou de socorros médicos.

O acidente ocorreu na altura do número 947, nas Mercês. Uma picape Fiat Toro tentou uma conversão à esquerda na via, atravessando a canaleta de ônibus. Um biarticulado que vinha no mesmo sentido acabou “fechado” pela picape e a atingiu. O motorista do carro se feriu. Testemunhas afirmaram que ele não viu o ônibus.

Naquele ponto da via, a conversão à esquerda não tem sinalização de proibição. Contudo, a manobra é considerada perigosa. O ônibus tem a preferência.