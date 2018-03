Chuva inunda avenidas e arrasta carros em Belo Horizonte. Veja vídeo

Carros arrastados pela enxurrada em Belo Horizonte (foto: Reprodução de vídeo)

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva que teve início por volta das 16h30 em Belo Horizonte causou alagamentos, queda de árvores, quedas de energia elétrica e desabamentos. O Corpo de Bombeiros não registrou mortes relacionadas ao temporal desta sexta-feira (16). Vídeos divulgados pelo Corpo de Bombeiros mostram carros sendo arrastados a avenida Francisco Sá, no bairro Prado, na zona oeste, uma das mais atingidas pelo temporal. Na avenida Barão Homem de Melo, também na zona oeste, é possível ver quando um carro atinge outro veículo. No início da noite, o cenário na capital mineira era de veículos empilhados e destruídos em quase todas as regiões. Na região nordeste, um córrego encheu, inundando a avenida Bernardo Vasconcelos. Segundo os bombeiros, até as 18h, 45 ocorrências haviam sido registradas na região metropolitana de Belo Horizonte. Houve 28 inundações, quatro quedas de árvores, oito curto-circuitos da rede elétrica, três riscos de desabamento e dois desabamentos. Em um dos desabamentos, na Vila Primeiro de Maio, zona norte, dois adultos ficaram soterrados. Eles foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados ao Hospital João 23 com ferimentos leves. No total, oito pessoas estavam no local, mas escaparam ou foram socorridas por vizinhos. A queda de energia no bairro Lourdes deixou pessoas presas em elevadores, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros. A chuva também atingiu cidades vizinhas, como Nova Lima (MG) e Contagem (MG). Em 15 dias, choveu mais que o dobro da média para o mês de março.